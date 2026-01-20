Paar hat Sex in einer Grotte: Die Ausrede des Mannes ist abenteuerlich

Valladolid (Mexiko) - In dieser Grotte ging's heiß her - zu heiß! Ein Paar trieb es in Mexiko zu weit und wurde festgenommen.

Die Cenote Zací hat einen Durchmesser von 45 Metern und ist bei Touristen sowie Einheimischen beliebt. © IMAGO / UIG

Ort des (Lust-)Schauspiels war die mexikanische Cenote Zací, eine natürliche, mit Süßwasser gefüllte Kalksteingrotte.

Laut "Azteca Quintana Roo" handelte es sich bei den beiden Protagonisten um Touristen, er aus der Schweiz, sie aus Puebla (Mexiko). Videos des Akts landeten in den sozialen Netzwerken.

Mitten im Wasser und noch mit Schwimmwesten an konnten von Umstehenden eindeutige Bewegungen wahrgenommen werden. Von der Polizei auf das Verhalten angesprochen, soll der Mann eine abenteuerliche Ausrede parat gehabt haben.

Er habe den Beamten erklärt, dass solche Handlungen in seiner Schweizer Heimat auf öffentlichen Straßen nicht verboten sind - was natürlich nicht der Wahrheit entspricht.

Die Polizei machte kurzen Prozess und nahm die beiden fest, die sich erst kurz vorher kennengelernt haben sollen. Nach Zahlung einer Geldstrafe konnten das Pärchen wieder freigelassen werden.