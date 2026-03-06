Traumurlaub endet in Tragödie: Tourist (†28) brutal zerstückelt aufgefunden
Bali (Indonesien) - Es sollte ein unvergesslicher Urlaub auf Bali werden, doch für einen ukrainischen Touristen wurde die Reise zum Albtraum - seine Leiche wurde zerstückelt an einem Strand angespült.
Wie die ukrainische Nachrichtenagentur UNN berichtet, wurde der 28-jährige Ukrainer Igor Komarov am 15. Februar offenbar auf Bali von einer Gruppe Männer entführt. Der Fall sorgt seitdem international für Entsetzen.
Denn kurz nach seinem Verschwinden tauchte im Internet ein erschütterndes Video auf, das den verletzten und weinenden 28-Jährigen mit blauen Augen zeigt.
Darin ruft er seine Eltern verzweifelt um Hilfe. "Mama, Papa, ich flehe euch an, helft mir bitte! Ihr habt die zehn Millionen gestohlen, die sie fordern. Gebt sie bitte zurück", sagte Igor, Sohn eines Geschäftsmannes, unter Tränen.
Am 26. Februar machten Ermittler eine grausige Entdeckung: An einem Strand wurden Kopf, abgetrennte Körperteile und innere Organe gefunden.
Durch DNA-Untersuchungen bestätigten die Behörden schließlich am Freitag, dass es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste von Igor Komarov handelt.
Die Polizei fahndet nach sechs Verdächtigen
Am Tag vor seinem Verschwinden posierte der tätowierte 28-Jährige noch gemeinsam mit seiner Freundin, der Influencerin Yeva Mishalova, verliebt für ein Instagram-Bild.
"Scheiß auf den 14. Februar, ich liebe dich jeden Tag", schrieb sie zu dem Foto, das sie am Valentinstag mit ihren rund 220.000 Followern teilte.
Offenbar ein verhängnisvoller Fehler, der den Entführern ermöglichte, seinen Aufenthaltsort zu bestimmen.
Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen führten GPS-Daten eines gemieteten Minibusses die Beamten schließlich zu einer Villa in der Region Tabanan.
Dort soll auch das Video mit der Lösegeldforderung aufgenommen worden sein. Denn sowohl im Minibus als auch in der Villa fanden Ermittler Blutspuren des Ukrainers.
Ein Nigerianer wurde bereits am Montag festgenommen. Die Polizei fahndet jedoch weiterhin nach sechs weiteren Verdächtigen, von denen vier vermutlich bereits von der Insel geflohen sind.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/yeva_mishalova