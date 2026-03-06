Spur führt bis Deutschland: Mann stirbt auf US-Autobahn, rund 50 Jahre später ist seine Identität geklärt

Ashland (Virginia/USA) - Am 23. März 1977 wurde ein junger Mann auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Virginia von einem Laster erfasst und getötet. Obwohl sein Gesicht gut zu erkennen, er auffällig mit Bluejeans, Hemd im Western-Stil und Jeansjacke bekleidet war, wusste lange niemand, wer der Tote ist. Nach rund 50 Jahren herrscht endlich Klarheit.

Inzwischen sind sich die Ermittler sicher: Bei dem Toten von der Autobahn handelt es sich um Peter Adams (†20). © DNA Doe Project

Polizei und Gerichtsmediziner waren ratlos, konnten "Mr. Unbekannt" lange keine Identität geben. Aufgeben wollten die Ermittler trotzdem nicht und holten sich kürzlich das "DNA Doe Project" mit ins Boot.

Dessen ehrenamtliche Mitarbeiter haben sich bei der Aufklärung von Todesfällen auf DNA-Analyse gepaart mit Ahnenforschung spezialisiert, um Verwandtschaftsbeziehungen zu ermitteln und Stammbäume zu rekonstruieren.

Im Falle des Toten von der Autobahn ergaben die Recherchen, dass es sich um den 20 Jahre alten Peter Adams handeln muss.

Team-Co-Leiter Eryk Jan Grzeszkowiak sprach von einem "äußerst komplexen Fall", bei dem Stammbäume bis nach Polen, Deutschland und in die Schweiz zurückverfolgt werden mussten. Nach einer Woche trug die Arbeit erste Früchte.