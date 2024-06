Patricia Blanco begeistert von OnlyFans: Ein Mann hat es ihr besonders angetan

Patricia Blanco (53) rührt auf Instagram für OnlyFans die Werbetrommel. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

"Ich muss jetzt mal wirklich die Männer loben", freute sie sich jetzt in ihrer Story. "Also auf OnlyFans habe ich ein paar Männer, wo ich sage: Wahnsinn. Richtige Poeten, was die mir schreiben. Also ich bin richtig hin und weg", so die 53-Jährige.

Beispiele der vermutlichen FSK-18-Poesie ersparte Patricia ihrer Followerschaft glücklicherweise. Ob sie weiß, dass ihr möglicherweise auch Kinder - das Mindestalter für die Registrierung beträgt 13 Jahre - zuhören?

Falls sie es weiß, scheint es sie nicht weiter zu kümmern. "Turnt mich auch richtig an, bin ich ganz ehrlich [...]: besonders einer." Alle anderen aber auch, schoss sie im Auto sitzend noch schnell hinterher. Vermutlich, um ihre weiteren Abonnenten nicht zu vergraulen. Clever.

"Der schreibt wirklich ganz interessante Sachen", so die begeisterte Wahl-Hamburgerin weiter.