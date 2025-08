Patricia Blanco zeigt TV-Kollegen Kevin Schäfer wegen Rassismus an

Auch den Produzenten machte sie große Vorwürfe: "Villa der Versuchung ist für mich eine der besten Shows, die ich je gemacht habe. Ich habe mich so wohlgefühlt. Aber am Ende sind viele Tränen geflossen. Kevin hätte nach dem Vorfall sofort des Sets verwiesen werden müssen", schimpfte sie.

Der 35-Jährige (l.) wiederum wirft Blanco Beleidigungen vor und hat seinerseits eine Gegenanzeige erstattet. © Joyn

Der 35-Jährige äußerte sich gegenüber BILD ebenfalls zu dem Vorfall - und räumte ein: "Ja, das Wort Affe ist gefallen, jedoch nicht in einem rassistischen Zusammenhang. Auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion. Wie heißt es so richtig: 'Wie man in den Wald hinein schreit, so schallt es zurück.'"

Demnach habe Blanco ihn zuerst aufs Übelste beschimpft, ihn als magersüchtig und Hund bezeichnet. "Sie trieb es mit ihren Beleidigungen mir gegenüber so auf die Spitze, dass sie sogar mehrmals von der Produktion ermahnt wurde und die anderen Anwesenden immer wieder versuchten, sie zu bremsen", betonte Schäfer.

Der Trash-TV-Teilnehmer abschließend: "Frau Blanco sucht in meinen Augen einen Grund, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine Gegenanzeige wurde bereits erstattet, und sie wird Post von meiner Anwältin erhalten."

Das letzte Wort dürfte in diesem Streit noch nicht gesprochen sein ...