Patricia Blanco jetzt auch auf Onlyfans: Das erwartet ihre Abonnenten

Patricia Blanco (53) lockt mit einem exklusiven Zugang zu ihrem privaten Leben und natürlich auch verführerischen Inhalten. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Mit einem lasziven Video in ihrer Instagram-Story verriet sie am Dienstagabend, dass etwas "Spezielles" in ihrer "Bio" zum Folgen verfügbar sei. Unterlegt ist ihr kurzer Clip mit dem Madonna-Klassiker "Justify My Love". Was auch sonst?

Neben einem Link zu ihrem Wikipedia-Eintrag und zu ihrer Spotify-Playlist findet sich auch einer zu ihrer OnlyFans-Seite, der anscheinend noch ganz neu ist.

Was Abonnenten dort erwartet? "Hier bekommst du exklusiven Zugang zu meinem privaten Leben und verführerischen Inhalten, die du nirgendwo sonst findest – und das alles nur hier bei mir", erklärt die 53-Jährige in ihrem Kanal.

Berappen dürfen Fans 14.99 Dollar pro Monat. Im Paket kommen sie ein bisschen günstiger weg. Bislang hat die "Singer & TV-Personality", wie sie sich selbst bezeichnet, immerhin elf Medieninhalte gepostet.

Ob sie wirklich blank ziehen wird, bleibt abzuwarten. In den Genuss solcher Bilder ist die Öffentlichkeit allerdings schon des Öfteren gekommen.