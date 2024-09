Pikante Liste auf ihrem Handy: Dating-Expertin behauptet, dass viele Frauen so etwas haben

Sydney - Trifft das wirklich auf viele Frauen zu? Geht es nach Dating-Expertin Jana Hocking (39) dann findet sich in der Notizen-App der Damen ein vertraulicher Schatz an Infos, dessen Veröffentlichung ziemlich unangenehm werden kann.

Jana Hocking (39) nutzt die Notizen-App, um eine eine Trennung vorzubereiten. Manche dieser Texte werden jedoch nie abgeschickt. © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana Hocking

"Es ist peinlich, etwas verrückt, aber zu 100 Prozent wahr", schildert die 39-Jährige in ihrer Kolumne für die New York Post, was man in ihrer Smartphone-Anwendung lesen kann.

Fast alles davon ist vertraulich, manches recht persönlich. Kein Wunder: Wenn es doch nachts von Frauen getippt wurde. Die Rede ist einerseits von einem Trennungs-Text.

So eine Beziehungs-Nachricht mit Knalleffekt will nämlich wohl überlegt sein und wie, wenn nicht mit dem eigenen Handy, lässt sich das Partnerschafts-Aus verbal in Ruhe vorbereiten.

Viele dieser Texte bleiben ein Entwurf, werden gar nicht abgeschickt.

Warum auch? Es handelt sich um Notizen. Die ein- oder andere davon wird womöglich auch in einem emotionalen Gemütszustand erstellt, der sich nach dem Aufwachen wieder erledigt hat.

Doch solche Was-wäre-wenn-Texte sind nicht die einzigen verborgenen Geheimnisse, die man bei Hocking finden kann. Ihr Smartphone enthält auch pikante Listen. Es folgt eine Auswahl.