Arbeitnehmer wird 25 Jahre lang der Urlaub verweigert - Jetzt muss die Firma zahlen

Watford (Großbritannien) - Über Jahre hinweg konnte ein Mann aus Großbritannien keinen Urlaub nehmen, weil in seiner Firma ständig Personalmangel herrschte. Nach seiner Entlassung muss das Unternehmen ihm nun eine saftige Entschädigung zahlen.

Die Auszahlung seiner Urlaubstage musste der Mann (74) einklagen. (Symbolfoto) © 123RF/iakovenko

Sage und schreibe 827 unbezahlte Urlaubstage hatte Mohamed Ageli (74) als langjähriger Mitarbeiter einer Immobilienverwaltung seit seinem Einstieg im Jahr 1987 angehäuft.

Wie unter anderem die britische Daily Mail berichtete, hatte die Firma, in der der Brite arbeitete, seine Urlaubsanträge seit dem Ende der 1990er-Jahre immer wieder aufgrund von "Arbeitsdruck" und chronischer Unterbesetzung abgelehnt.

Er habe sich deshalb dazu bereit erklärt, sich den verweigerten Urlaub auszahlen zu lassen und eine finanzielle Entschädigung für die versäumte Freizeit zu akzeptieren.

Nach 25 Dienstjahren standen dem 74-Jährigen somit fast 400.000 Pfund (rund 460.000 Euro) zu, die er sich als Altersvorsorge zur Seite legen wollte.

Doch Ageli erhielt das Geld nie. Stattdessen wurde der Mann im Jahr 2024, nach einem Wechsel des Vorstands innerhalb des Unternehmens, fristlos gekündigt – ohne etwas von der vereinbarten Summe zu sehen.