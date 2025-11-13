Pornografie im TV? Diese Regisseurin möchte es möglich machen!

Berlin - Pornofilmregisseurin Paulita Pappel (37) will Pornografie ins TV bringen. Mit "House of Love and Lustery" zeigt sie echte Sexualität und Beziehungen – ethisch und aufklärend.

Paulita Pappel (37) zog vor vielen Jahren nach Berlin, um ihre Sexualität frei ttvzu leben. © Joe Curtin

"Pornografie wird gesellschaftlich oft verachtet mit der Begründung, sie würde falsche Vorstellungen von Sexualität und Körpern vermitteln. Dabei sind es auch viele andere Formate, etwa Reality-TV, die problematische Körperbilder und Beziehungsnormen reproduzieren", erklärt die 37-Jährige in einer Pressemitteilung.

Sie sagte, die meisten TV-Shows verkaufen Sex, zeigen ihn aber nicht. Die Berlinerin und ihr Team wollen in ihrer Show alles zeigen: Echten Sex und den Mehrwert, den authentische Darstellungen bieten können.

Bei "House of Love and Lustery" müsse niemand zusehen, aber alle dürften. "Unsere Produktionen sind ethisch, alle Beteiligten entscheiden selbst, wie weit sie gehen möchten, und behalten jederzeit die Kontrolle", so Paulita.

Die Serie soll an Formate wie "Love Island" erinnern – nur mit echtem und unzensiertem Sex. Dabei verbringen vier Paare fünf wilde Tage zusammen in einer idyllischen Villa auf Mallorca, um Liebe, Lust und offene Beziehungen zu erkunden.

Doch ist es überhaupt möglich, Intimität vor der Kamera authentisch einzufangen? "Wir entwickeln Szenarien gemeinsam mit den Paaren, aber die Sexszenen bleiben die ehrlichsten, weil sie aus echtem Begehren entstehen", lässt die Pornofilmregisseurin wissen.