Neue Silvesterparty mit Zukunft? Wegner hofft auf neue Tradition

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) setzt große Hoffnungen auf die neu konzipierte Silvesterfeier am Brandenburger Tor. "Diese neue Silvesterparty könnte eine neue Tradition in Berlin werden", sagt der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Die Aufbauarbeiten zur Silvesterparty am Brandenburger Tor haben bereits begonnen. © Britta Pedersen/dpa

"Wir gehen mit einem Konzept von Kulturprojekte Berlin an den Start, das vielleicht besser zu Berlin passt als die Veranstaltung der letzten Jahre. Es wird eine Silvesterparty mit Berliner DJs – und damit mit einem besonderen Berliner Sound, der zu unserer Stadt passt", so Wegner.

"Es war uns wichtig, dass das Feuerwerk am Brandenburger Tor live gezeigt wird – und diese Bilder um die Welt gehen." Das Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor sei auch immer eine Werbebotschaft für Berlin als Stadt der Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit.

Die alljährlich vom ZDF übertragene Silvesterparty an dem Wahrzeichen war vom Veranstalter abgesagt worden, weil der Senat keine Fördermittel mehr lockermachte.

Stattdessen steigt von 22 Uhr bis 1 Uhr die Party "Yeah26" inklusive Feuerwerk um Mitternacht mit bis zu 25.000 Besuchern, die online kostenlose Tickets buchen konnten.