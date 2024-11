Modehändler (61) missbraucht Schülerin (13) in seinem Laden

Dresden/Sächsische Schweiz - Kindesmissbrauch mitten in der Innenstadt!

Modehändler Truong N. (61) muss sich vor der Jugendschutzkammer verantworten. © Peter Schulze

Truong N. (61) betrieb ein Geschäft am Markt in einer Kleinstadt im Landkreis Sächsische Schweiz. Laut Anklage missbrauchte er dort mehrfach eine 13-Jährige. Nun ist Prozess am Landgericht Dresden.

Demnach verdiente sich das Mädchen in dem Modegeschäft etwas dazu. Doch der Inhaber verlangte mehr: Über ein Dutzend Mal schlief Truong laut Anklage mit der Schülerin. Auf einer Matratze mitten im Laden oder im Keller.

Nicht selten filmte er die Taten mit dem Handy. Im Gegenzug bekam das Opfer Bargeld, ein Fahrrad, einen Besuch im Nagelstudio geschenkt.

Der Vietnamese flog auf, weil er im Mai dieses Jahres ein weiteres mögliches Opfer kontaktierte. Er rief die Freundin des Mädchens an, bot Geld für Sex und bat sie, im Laden vorbeizukommen. Doch dieses Kind wandte sich an seine Eltern, die wiederum sofort die Polizei informierten.