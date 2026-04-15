Vater lässt Baby bei Sommerhitze im Auto zurück, muss er jetzt in den Knast?

Würzburg - Weil er sein Baby bei Sommerhitze in einem verschlossenen Auto zurückgelassen haben soll, steht ein Vater am Mittwoch ab 10 Uhr vor dem Amtsgericht Würzburg .

Der Angeklagte (l.) und sein Verteidiger Hans-Jochen Schrepfer im Mai 2025 vor dem Amtsgericht Würzburg: Damals wurde der Prozess aufgrund fehlender Zeugen und wegen Terminproblemen ausgesetzt. © Angelika Rosenhoeft/dpa

Dem Mann, der zur Tatzeit im Juli 2024 40 Jahre alt war, wird Aussetzung vorgeworfen.

Polizisten befreiten das schreiende und verschwitzte Mädchen, nachdem eine Frau das fünf Monate alte Baby bemerkt hatte.

Der Angeklagte war zu dieser Zeit nach Gerichtsangaben im Würzburger Stadtgebiet in einem Möbelgeschäft. Er soll das Kind mehr als 30 Minuten allein gelassen haben.

Die Außentemperatur betrug am Tattag nach Angaben der Staatsanwaltschaft 27 Grad, der Wagen parkte in der prallen Sonne. Lediglich das Beifahrerfenster sei einen Spalt geöffnet gewesen.

Das Kind erlitt den Angaben nach aufgrund der Verweildauer von 15 Minuten in dem stark aufgeheizten Fahrzeug eine beginnende Hitzeerschöpfung. Wäre es nicht gerettet worden, hätte ein Hitzschlag auch zum Tod führen können, so die Anklagebehörde.