Psychologin freundet sich mit Teenager an und betreibt Sexhandel mit ihr!

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die dem People Magazine vorliegt, bot die Therapeutin der 15-Jährigen Marihuana und Alkohol an.

Maria Ximena Duarte (45) und Jason Mojica (46) wurden letzte Woche in Verbindung mit dem Verbrechen verhaftet, berichtet das People Magazine .

Jason Mojica (46) wurde im Zusammenhang mit dem Sexhandel mit der 15-Jährigen verhaftet. © Screenshot/Miami-Dade County

Am Tattag pendelte die Jugendliche vermutlich mehrmals zwischen ihrem Zuhause und dem Hotel hin und her. Jedes Mal, wenn sie sich sahen, gab Duarte dem Mädchen etwas Marihuana.

Einen Tag später begann sie, Fotos von der 15-Jährigen zu machen und zeigte sie einem Mann. Sie sagte ihm, das Mädchen sei 21 Jahre alt und wolle Sex mit ihm haben. Die Jugendliche beteuerte immer wieder, dass sie das nicht tun würde, aber die Psychologin schien ihre Aussagen zu ignorieren.

Als der unbekannte Mann in das Hotelzimmer kam, wurde sie offenbar gezwungen, Duarte beim Geschlechtsverkehr zu filmen. Wenig später betrat Mojica das Zimmer und Duarte ließ sie offenbar mit den Worten "sorg dafür, dass es ihm gut geht" allein.

Am vergangenen Sonntag wurde schließlich die Polizei wegen eines Streits in das Hotelzimmer gerufen. Duarte wurde wegen Menschenhandels, unzüchtiger Handlungen an einem Kind und Verletzung des Sorgerechts festgenommen und inzwischen auch angeklagt.

Sie plädierte auf nicht schuldig. Mojica wurde ebenfalls angeklagt und am Dienstag verhaftet.