Diskussionsstoff garantiert! Diese Gäste hat das Riverboat heute mit an Bord

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Nach eher gemischten Reaktionen auf den Ersatz "Kölner Treff" in der vergangenen Woche können Fans aufatmen: Am heutigen Freitagabend läuft endlich wieder das "Riverboat" im MDR und hat wie immer einige unterhaltsame Gäste an Bord.

Ex-GDL-Chef Claus Weselsky (65) macht Schluss. Warum, wieso, weshalb, wird er sicher im "Riverboat" erzählen. © Carsten Koall/dpa Vor allem einer hat in den vergangenen Jahren immer wieder polarisiert: Claus Weselsky (65), seines Zeichens Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) – zumindest bis vor gut einer Woche. Der gebürtige Dresdner ist in den Ruhestand gegangen, will in Zukunft mehr Zeit mit der Familie verbringen. Vorher steht er dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (55) und Klaus Brinkbäumer (57) aber sicher noch einmal Rede und Antwort zu seiner bewegten Zeit bei der GDL, die wohl so manche Anfeindungen mit sich brachte. Über Weselsky berichtet hat bestimmt auch schon einmal Journalist und Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (45). Er ist außerdem Autor, hat erst in der vergangenen Woche sein neues Buch "Lasst uns offen reden!" veröffentlicht. Darin spricht er sich für das aus, was offenbar vielen Menschen heutzutage abhandengekommen ist: Wir müssen offen miteinander reden, einander zuhören und auch verstehen wollen.

Es wird musikalisch im "Riverboat"