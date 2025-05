Schamlos-Sex neben kleinem Bruder: Realitystars lassen direkt alle Hemmungen fallen

Schon in Doppelfolge 1+2 von "Ex on the Beach" lassen es die Realitystars krachen: Es wird geflirtet und getrunken, während einige sich direkt SEHR nahekommen.

Mexiko - Die Teilnehmer der 6. Staffel von "Ex on the Beach" sind gerade erst in die mexikanische Villa eingezogen, da geht es direkt schon zur Sache: Neben reichlich Alkohol fließen in der ersten Doppelfolge nicht nur Tränen, auch die Laken werden gleich zum Auftakt zum Glühen gebracht.

Franzi (30) lässt sich vom halb unter der Decke versteckten Calvin (32) verwöhnen. Dessen kleiner Bruder Marvin (30) liegt derweil daneben, schläft jedoch keineswegs ... © Bildmontage: RTL Die diesjährigen "Ex on the Beach"-Kandidaten verlieren wahrlich keine Zeit! Nachdem "AYTO"-Star Joshi Josh (25) seine Zunge schon kurz nach seiner Ankunft mit der von Mitstreiterin Sahel (25) vereint hat (inklusive anzüglichem Gefummel), geht Calvin (32) direkt aufs Ganze und versenkt seinen "Kleinen" bereits nach der ersten Nacht in Mitbewohnerin Franzi (30) - und das, während sein kleiner Bruder Marvin (30) irritierenderweise danebenliegt. Für den 30-Jährigen, der den Anderen später von Franzis "Gehechel" berichtet, anscheinend keine neue Situation. Marvin hat allerdings auch andere Dinge zu klären: Gleich zum Auftakt kommt heraus, dass der Mini-Calvin in der Vergangenheit zweigleisig gefahren ist, woraufhin er von seinen anwesenden Ex-Liebschaften Marta (24) und Franzi zur Rede gestellt wird. Tatsächlich schlängelt sich Marvin jedoch mit dem typischen Kleinen-Charme heraus - was wenig später auch Bruder Calvin gelingt, als es am mexikanischen Strand zu einer richtig unangenehmen Situation kommt! Ex on the Beach Heiße Nacht im "S*x on the Beach"-Room: "Er hat nicht zu viel versprochen!" Zusammen mit Bruder Marvin und Joshi schickt das Terror Tablet die drei Muskelmänner ans Meer, um die nächste Ex-Flamme in Empfang zu nehmen. Als Blondine Coco (23) sich dem Trio nähert, stehen den Realitystars allerdings die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben - und zwar peinlicherweise allen dreien!

Als Franzi (l.) und Marta (24) erfahren, dass Marvin während der Kennenlernzeit mit den beiden zweigleisig gefahren ist, sind sie alles andere als begeistert. © RTL

Calvin erkennt seine Ex-Flamme Coco zunächst nicht ... © RTL

... was die 23-Jährige mit mäßiger Begeisterung aufnimmt. © RTL

Wenig später beim gemeinsamen Date gehen Coco und Calvin auf Tuchfühlung - bis Chiara (23) plötzlich auftaucht! © RTL Keiner erkennt Coco, die vor einiger Zeit eine heiße Nacht mit Calvin genossen und sogar dessen Mutter kennengelernt hatte, als schließlich doch der Groschen bei dem Hobby-Rapper fällt. "Wenn du weniger saufen würdest, könntest du dich auch erinnern", poltert die 23-Jährige zunächst noch herum, schwenkt dann aber doch ziemlich schnell in den Flirtmodus um. Beim anschließenden Date mit Calvin kommt es sogar zum Kuss, der beim Muskelmann jedoch nur wenig Eindruck hinterlässt. Hinterher fasst der 32-Jährige das Date insgesamt wenig galant als "cringe" zusammen, was aber auch daran liegt, dass plötzlich Cocos Ex-Freundin Chiara (23), die mit ihrer Ex-Flamme noch ein Hühnchen zu rupfen hat, das Date crasht. Calvin steht zwischen den diskutierenden Frauen wie bestellt und nicht abgeholt und sieht aus, als würde er sich am liebsten sofort wieder in die Villa beamen. Da gerät das tränenreiche Eifersuchts-Drama um "Love Island"-Gewinner Luca (28), das seine Verflossene Jenny (25) schon kurz nach ihrem Einzug in die Villa ins Rollen bringt, beinahe in den Hintergrund ...

Die 23-Jährige (l.) hat noch ein Hühnchen mit ihrer Ex-Flamme Coco (r.) zu rupfen. © RTL

Jenny (25) kann sich durchaus ein Liebes-Comeback mit Ex-Freund Luca (28) vorstellen - wird in der Villa jedoch eines Besseren belehrt. © RTL