Schmutzige Sohlen und weiße Socken: Lily Allen lässt Herzen der Fans mit Fußbildern höher schlagen

USA - Wie verdient ein Popstar Geld? Viele würden wahrscheinlich mit dem Verkauf von Musik antworten - doch Lily Allen (40) hat da etwas anderes im Sinn: Sie verkauft Fußbilder!

Lily Allen (40) verkauft Fußbilder auf OnlyFans. © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Zugegeben, das ist wohl nicht ihr Haupteinkommen, sorgt aber dennoch für ordentlich Aufmerksamkeit.

Wie Page Six berichtete, hatte die 40-Jährige im vergangenen Jahr erfahren, dass andere online mit ihren Füßen Geld verdienen.

Also dachte sie sich: Das kann ich auch selbst!

Kurzerhand eröffnete sie einen Account auf der Plattform OnlyFans. In einem Interview verriet sie, worauf ihre Fans besonders stehen.

"Sie wollen schmutzige Sohlen, weiße Socken, wie Schulmädchen- oder Knöchel hohe Socken, einige sauber, einige schmutzig", so Allen.

Allen erklärte außerdem, dass viele Fans nicht nur die Füße lieben, sondern auch die Schuhe spannend finden. Außerdem sagte sie, dass manche Fans es mögen, wenn sie ihre Füße einölt, viele aber besonders auf die Nägel scharf sind.