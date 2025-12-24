Ex-"Tagesschau"-Sprecher regt mit Weihnachtsworten zum Nachdenken an

Hamburg - Worte, die zum Nachdenken anregen: Constantin Schreiber (46), Buchautor und ehemaliger Sprecher der Hauptausgabe der " Tagesschau ", hat sich mit einem sehr persönlichen Weihnachtsgruß bei seinen Fans gemeldet.

Journalist und Buchautor Constantin Schreiber (46) hat sich mit nachdenklichen Weihnachtsworten auf Instagram gemeldet. © Instagram/constantinschreiber

Er verbringe das Fest der Liebe nicht im kalten Deutschland, sondern "auf einer Insel im Süden", offenbarte der Niedersachse in einem Video, das er am Dienstagabend auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte.

Für ihn gehe ein bewegendes und auch aufreibendes Jahr zu Ende, erklärte der 46-Jährige. "Hinter mir liegen viele Reisen, viele Eindrücke. Ich habe besondere Orte gesehen, tolle, offene Menschen getroffen, Gespräche geführt, die nachwirken", blickte er zurück.

Gleichzeitig habe er im Rahmen seiner Arbeit als Reporter im Nahen Osten viel Leid mitansehen müssen und auch viel harte Kritik abbekommen. "Und dann waren da auch die Bilder von Kriegen, von Krisen, die Anfeindungen. Nachrichten, die bleiben, selbst wenn man gerade ganz weit weg ist."

Dieses Jahr habe ihm vor allem gezeigt, "dass Nähe und Distanz, Hoffnung, Sorge, Leichtigkeit und Schwere, dass das alles nebeneinander existiert und dass man dem einen nicht entkommt, indem man das andere sucht", verdeutlichte Schreiber.