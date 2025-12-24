Influencerin Jessica Delion mahnt: "Dann solltet Ihr keine Kinder in diese Welt setzen!"

Trier - "Das Video ist für mein zukünftiges Kind", lautet die Überschrift, doch mit ihrem jüngsten Instagram-Reel richtet sich Influencerin Jessica Delion (26, "Love Island") zugleich an alle Menschen, die mit dem Gedanken spielen, irgendwann eine Familie zu gründen.

Jessica Delion (26) klärt als Influencerin immer wieder über das Thema Trans-Identität auf. © Screenshot/Instagram/jessicadelion

"Wenn Ihr nicht bereit seid, Euer Kind so zu akzeptieren wie es ist, dann solltet Ihr keine Kinder in diese Welt setzen!", formuliert die 26-Jährige einen eindringlichen Appell.

Diesen begründet die Influencerin aus einem Ort bei Trier mit ihrer persönlichen Familiengeschichte: "Wisst Ihr, ich habe eine Sache gelernt, nachdem mein Vater den Kontakt mit mir abgebrochen hat."

Den Grund für dieses Zerwürfnis verriet die 26-Jährige schon vor längerer Zeit: Ihr Vater konnte die Trans-Identität von Jessica nicht akzeptieren, welche sie im Alter von 12 Jahren annahm.

Weil sie diese für sie äußerst schmerzhafte Erfahrung machen musste, legt die 26-Jährige für sich fest: "Wenn ich Mutter bin, werde ich meinem Kind beibringen, dass es immer mit allem zu mir kommen kann, und dass es nichts auf dieser Welt gibt, was mich jemals dazu bringen könnte, aufzuhören, mein Kind zu lieben."

"Wenn Du schwul bist, bist Du schwul, wenn Du lesbisch bist, bist Du lesbisch. Mein Gott, egal wie Du Dich entscheidest Dein Leben zu leben, ich bin für Dich da", wendet sich Jessica an ihr eventuell-zukünftiges Kind.