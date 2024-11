Schock-Beichte: Seine Frau sollte es mit einem "Rudel" Männer treiben

Nur lässt einen das Gefühl nicht los, dass Jörg seine Fantasie auf dem Rücken seiner On-Off-Partnerin Desiree ausgetragen hat. Ihren begründeten Zweifel an dem Gangbang, bei dem Jörg lediglich die Rolle des stillen Beobachters eingenommen hatte, wies er als unwichtig ab.

Plötzlich bekommt man nämlich ein komplett anderes Bild von dem 45-Jährigen geboten. Ausgangspunkt allen Übels ist die Show " Stranger Sins ". Hier geht es darum, sexuelle Vorlieben auszuleben und genau das wollte Jörg in der Vergangenheit auch tun.

Man kennt ihn aus TV-Formaten wie " Unter uns " und " Alles was zählt ", nun möchte Jörg auch (endlich) die Reality-TV-Welt erobern. Und das scheint ihm beim "Promi-Büßen" zumindest vorerst auch zu gelingen.

Jörg (l.) versucht danach, sein gutes Standing in der Gruppe wiederzubekommen. © Joyn

Am Ende waren es zwei Frauen und zwei Männer, mit denen Desiree sich vergnügt hatte. Und ihr Mann? Der war plötzlich überhaupt nicht mehr angetan, als er sah, dass seine Frau nicht wie ein Stück Fleisch behandelt wurde. "Desiree hatte mehr Spaß, wie ich", stellt er heute fest.

"In deinem Traum, da war deine Frau so eine willenlose Sexpuppe", sagt die Dragqueen in aller Deutlichkeit.

Doch nicht "nur" in diesem Fall behandelte Jörg seine Frau wie seinen ganz persönlichen Spielball. Kurz darauf trennte er sich mehrfach von ihr und wollte Desiree dann wieder zurück. Was die Sängerin in dieser Zeit durchmachen musste, man kann es nur erahnen.

Plötzlich ist auch Thorsten ganz anders gestimmt: "Boar ich kriege 'nen Wutanfall. […] Das ist eigentlich ekelerregend, sowas macht man nicht", brüllt er, bevor er den Container verlassen muss. Das Video kann sich der Ex-Bundesliga-Profi nicht weiter anschauen.

Reumütig sitzt Jörg unterdessen bei Olivia und scheint sich sichtlich für sein Verhalten in der Vergangenheit zu schämen.

Besserung gelobt er nicht nur, sondern diese habe sich schon bei ihm eingestellt. Schließlich konnte der 45-Jährige seine Frau nach all den Taten doch wieder zurückgewinnen.