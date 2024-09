Schockierend: Polizist macht Minderjährige betrunken und vergeht sich an ihr!

Florida/USA - Einfach erschütternd: Ein 26-jähriger amerikanischer Polizist hat ein minderjähriges Mädchen betrunken gemacht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Florida. (Symbolbild) © 123rf/vankok

Er soll die Jugendliche über eine App kennengelernt und sich mit ihr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums verabredet haben.

Anschließend hätten sie in einem Geschäft Alkohol gekauft und seien gemeinsam in seine Wohnung gegangen, wo es zu sexuellen Handlungen gekommen sei, so der Polizeibericht

Die örtliche Polizei wurde dann am vergangenen Montagabend zu seiner Wohnung gerufen, um Berichten über eine betrunkene Jugendliche nachzugehen.

Der Beamte, der sich später als Danny Moore herausstellte, gab den Polizisten an der Tür zunächst einen falschen Namen, Alter und Beruf an, bevor er zugab, dass sich das Mädchen in seiner Wohnung befand.