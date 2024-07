Schwulensauna feiert Jubiläum: Was sich mittlerweile alles verändert hat

Dresden - Vor 25 Jahren war es eine kleine Sensation: Die Sauna "Man's Paradise" öffnete auf der Friedensstraße in Dresden - ausschließlich für schwule Männer. Zum Schwitzen, Flirten und mehr - es war heiß am Rand des Hechtviertels. Heute ist nicht nur der herr-liche Singular aus dem Namen verschwunden. Das Paradies ist auch Damen zugänglich - zumindest an zwei Wochentagen.