14.05.2024 12:09 1.969 Sex-Attacke auf 19-Jährige in Zug bei Chemnitz!

Auf der Fahrt von Chemnitz in Richtung Elsterwerda ist am Montag eine junge Frau (19) in einer Regiobahn sexuell belästigt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Eine 19-Jährige wurde auf der Fahrt von Chemnitz in Richtung Elsterwerda im Zug sexuell belästigt! In einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) kam es am Montag zu einer sexuellen Belästigung. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas Am Montag gegen 14.40 Uhr rief eine Zugbegleiterin der Mitteldeutschen Regiobahn die Bundespolizei an und meldete, dass es auf der Fahrt von Chemnitz Hauptbahnhof in Richtung Elsterwerda zu einer sexuellen Belästigung gekommen sei. "Eine männliche Person habe eine 19-Jährige mehrfach gegen ihren Willen geküsst und unsittlich berührt", teilte die Bundespolizei mit.



Der Täter fuhr dann weiter mit der Bahn in Richtung Riesa. Umgehend wurde nach der Person in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Riesa gefahndet - ohne Erfolg.



Gegen 21 Uhr erkannte eine Streife der Bundespolizei den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Chemnitz wieder und nahm ihn vorläufig fest. Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht Zeugen "Zur weiteren Bearbeitung wurde er zur Dienststelle verbracht. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige somalische Staatsangehörige bereits wegen ähnlicher Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen", heißt es weiter.



Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen, welche zum genannten Sachverhalt Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.



Zeugen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter der Telefonnummer 037146150 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Titelfoto: dpa/Jan Woitas