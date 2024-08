53-Jähriger festgenommen! Hat er nur Minuten zuvor eine Frau vergewaltigt?

Mönchengladbach - In Viersen hat es am gestrigen Mittwoch einen schweren sexuellen Angriff auf eine junge Frau gegeben.

Nur kurz nach der Tat machte sich der Mann aus dem Staub, konnte allerdings in der Innenstadt festgenommen werden.

Zuvor soll der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 53-jähriger Kroate, das Opfer in eine Wohnung gelockt und anschließend den sexuellen Übergriff verübt haben.

Demnach soll sich das Ganze gegen 14.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus abgespielt haben, teilte die Polizei mit.

Noch am heutigen Donnerstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie die Polizei mitteilte, will sie in den kommenden Tagen weitere Informationen veröffentlichen.