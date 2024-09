Skandal um Trump-Freund: Vizegouverneur als "schwarzer Nazi" auf Pornoseite unterwegs!

North Carolina (USA) - Kaum ein Tag vergeht derzeit, an dem die Republikaner in den USA wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl keinen Rückschlag einstecken müssen. Nun ist es eine brisante "Nazi"-Enthüllung über Mark Robinson (56), Vizegouverneur des US-Bundesstaates North Carolina, die in den Reihen der konservativ-rechten Partei (und darüber hinaus) für Wirbel sorgt.