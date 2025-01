Heiße und harte Sex-Szenen in Erotik-Show: "Das hatte nichts mit Romantik zu tun!"

Mérida (Mexiko) - Die neue Staffel der Erotik-Reality-Show "Stranger Sins" startet direkt mit harten Sexszenen. Der sehr dominante William Lopes de Sousa (35) will möglicherweise sogar in eine devotere Rolle schlüpfen. Doch zunächst bleibt alles beim Alten.

William Lopes de Sousa (35) und seine Partnerin Daria (31) wagen das Sex-Experiment. © RTL

Zu Beginn hatten der aus "Dating Naked" bekannte William und Daria eine "Freundschaft plus", aus der sich eine Beziehung entwickelte. Seit August 2023 wohnt das Paar zusammen, lebt monogam. Allerdings verdient sich der 35-Jährige als Pornodarsteller nebenbei etwas dazu.

Und in dieser Branche ist er sehr beliebt, hat er doch untenrum etwas, das der Großteil der Männer nicht hat. "Was den Durchschnitt angeht, bin ich drüber und auch stolz drauf." 23 Zentimeter misst sein Penis in erigiertem Zustand.

In der Dominanzrolle regelrecht gefangen fällt es dem Brasilianer schwer, Kontrolle abzugeben: "Ich konnte noch nie zum Höhepunkt kommen, wenn jemand anderes geführt hat. Ich kann beim Sex kommen, muss aber in der dominanten Rolle sein."

William habe "den Druck, dass ich die Frau befriedigen muss, damit sie vielleicht auch bleibt", will aber mal "abschalten und nicht immer die Bestätigung suchen".