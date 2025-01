"Es passiert gar nichts": Kate Merlan und Jakub wollen Liebesleben mit Erotik-Show retten

Mérida (Mexiko) - Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (29) wollen in der Erotik-Show " Stranger Sins " an ihrer Ehe arbeiten und sich körperlich und emotional wieder näherkommen. Doch schon am ersten Abend herrscht zwischen den Reality-Stars große Anspannung.

Tim (32, l.) und Micha (31) werden von Tantra-Coach Eric zu einer Kakao-Zeremonie eingeladen. © RTL

Zwischen Tim (32) und Micha (31) herrscht hingegen pure Harmonie - das wird schon beim Einzug der beiden deutlich. Das Paar führt eine ausgeglichene Beziehung und ist sehr glücklich miteinander. "Wir haben, seitdem wir zusammen sind, praktisch täglich Sex", erklärt Tim, der sich und seinen Partner als "sehr körperliche Menschen" bezeichnet.

Nur an einer Sache stört sich Micha, wie er auch seinem Partner gegenüber erklärt: So wünscht sich der 31-Jährige, dass Tim im Alltag "ein bisschen mehr den Ton angibt", sodass Micha auch mal der "devote Typ" sein und sich mehr fallen lassen könne.

Zudem will sich das Paar mehr Spiritualität ins Bett holen, weshalb Tantra-Coach Eric die beiden zu einer Kakao-Zeremonie in den Tempel bittet. Tim führt dabei sanft seinen in Kakao getunkten Finger an und in den Mund seines Partners, was bei beiden eine überraschend prickelnde Reaktion hervorruft - und das war erst der Beginn ihres Liebes-Abenteuers ...