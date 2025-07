Tod von Kylie Page: Daran soll der Pornostar gestorben sein

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Die US-Erotik-Darstellerin Kylie Page (†28), bürgerlich Kylie Pylant, ist vor knapp einer Woche tot in ihrem Haus entdeckt worden. Der Pornostar soll an einer Überdosis verstorben sein!

An ihrem Fundort seien zudem verstreut Fotos entdeckt worden, die sie beim Sex mit verschiedenen Männern zeigten, so der Bericht.

Beamten haben laut Bericht in ihrer Behausung Fentanyl und Drogenzubehör entdeckt.

Kylie Page starb am 25. Juni (Ortszeit) in ihrer Residenz in Hollywood. Polizisten hatten sie laut TMZ entdeckt, nachdem ein Freund der Darstellerin aus Sorge den Notruf gewählt hatte.

Seit 2016 wirkte Kylie Page bei vielen Drehs für Studios wie die kanadische Pornoseite Brazzers oder die Vixen Media Group mit.