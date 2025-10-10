"TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff: Ehefrau Julia gibt Prostituierten Kurse zum Oralverkehr

Hamburg - Am Donnerstag war Moderator Sebastian Pufpaff (49) zu Gast bei " Inas Nacht ". Der 49-Jährige mischte die Runde auf und berichtete vom außergewöhnlichen Job seiner Frau.

Sebastian Pufpaff (49) war schon zum vierten Mal zu Gast bei "Inas Nacht". © Henning Kaiser/dpa

Es war schon das vierte Mal, dass der Moderator bei "Inas Nacht" zu Gast war. Und schon nach wenigen Minuten war klar, warum Ina Müller (60) den gebürtigen Troisdorfer immer wieder in die Sendung einlädt.

Als erstes bestellte der Comedian eine Runde Schnaps und bedachte dabei auch den Shantychor. "Eine schöne Runde Eierlikör, auch für die Shantys. Das Sperma des Alters", sagte Pufpaff.

Und an Schauspielerin Marleen Lohse (41) gewandt, mit deren Familie er zuvor Backstage die Sendung verfolgt hatte: "Hör mal, deine Mutter hat ja einen Zug drauf, leck mich am Arsch."

Ob er versucht hat mitzuhalten, verriet der Familienvater nicht, doch seine Zunge schien auf jeden Fall gelöst.

"Das ist super cool, und zwar meine Frau ist Amtsärztin in Siegburg und leitet unter anderem die Prostituierten-Gesprächsstunde", erzählte Pufpaff.

"Du musst einen Kurs machen, dass du zum Beispiel für Oralverkehr oder auch verschiedene andere Sachen weißt, wie du was dann da einzusetzen hast", plauderte der Comedian aus.