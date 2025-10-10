"TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff: Ehefrau Julia gibt Prostituierten Kurse zum Oralverkehr
Hamburg - Am Donnerstag war Moderator Sebastian Pufpaff (49) zu Gast bei "Inas Nacht". Der 49-Jährige mischte die Runde auf und berichtete vom außergewöhnlichen Job seiner Frau.
Es war schon das vierte Mal, dass der Moderator bei "Inas Nacht" zu Gast war. Und schon nach wenigen Minuten war klar, warum Ina Müller (60) den gebürtigen Troisdorfer immer wieder in die Sendung einlädt.
Als erstes bestellte der Comedian eine Runde Schnaps und bedachte dabei auch den Shantychor. "Eine schöne Runde Eierlikör, auch für die Shantys. Das Sperma des Alters", sagte Pufpaff.
Und an Schauspielerin Marleen Lohse (41) gewandt, mit deren Familie er zuvor Backstage die Sendung verfolgt hatte: "Hör mal, deine Mutter hat ja einen Zug drauf, leck mich am Arsch."
Ob er versucht hat mitzuhalten, verriet der Familienvater nicht, doch seine Zunge schien auf jeden Fall gelöst.
"Das ist super cool, und zwar meine Frau ist Amtsärztin in Siegburg und leitet unter anderem die Prostituierten-Gesprächsstunde", erzählte Pufpaff.
"Du musst einen Kurs machen, dass du zum Beispiel für Oralverkehr oder auch verschiedene andere Sachen weißt, wie du was dann da einzusetzen hast", plauderte der Comedian aus.
Sebastian Pufpaff wird bei Elternabenden mit seiner Sendung konfrontiert
"Ich rede mich gerade um Kopf um Kragen", stellte er dann fest und ging etwas genauer auf die Aufgaben seiner Frau ein.
"Die müssen immer ein Kondom benutzen, einen HIV-Test und so etwas vorweisen. Das ist im Grunde total spießig. Das ist fast wie eine Steuererklärung. Nur für ein Prostituierte", so Pufpaff.
Es war nicht das erste Mal, dass Müller und Pufpaff über den Job der Frau plauderten. "Beim zweiten Mal hast du über ihre Beschneidungen geredet, dass sie die schönsten Penisse gemacht hat", so Müller, was der Moderator mit einem stolzen Nicken bestätigte.
Auch bei "TV total" landet der Kabarettist thematisch gern mal unter der Gürtellinie, was einen Elternabend mitunter zum Spießrutenlauf machen kann.
"Ich wurde schon darauf angesprochen, nach dem Motto 'Glauben Sie, dass Ihr Vokabular das richtige für junge Menschen ist?' Das ist ja erst mal eine Aussage. Wir haben so ziemlich jedes Wort schon benutzt, was man eigentlich nicht benutzen sollte. Und dann wurde ich halt angegangen nach dem Motto 'Wie können Sie nur, meine Kinder gucken das.' Und da habe ich gesagt 'Ja, aber warum gucken Ihre Kinder das?'", sagte der Moderator.
Seine eigenen Kinder, über deren Alter und Anzahl er schweigt, gucken seine Show allerdings auch. Wenn schmutzige Begriffe kommen, würde er allerdings schnell etwas sagen, damit sie es nicht hören.
Wer die Sendung verpasst hat, kann "Inas Nacht" in der ARD-Mediathek nachschauen.
