Marleen Lohse verrät: Das war ihr schlimmster Dreh

Hamburg - Der Dreh war kein Spaß! Schauspielerin Marleen Lohse (41) spielt in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" die Tierärztin Jule Christiansen. Nun war die 41-Jährige bei " Inas Nacht " zu Gast und sprach dort über den Dreh mit einem Schimpansen und einen Streich vom Kollegen Hinnerk Schönemann (50).

Schauspielerin Marleen Lohse (41, l) erzählte Gastgeberin Ina Müller (60) von einem Dreh mit einem Schimpansen. © NDR/Morris Mac Matzen

Lohse berichtete, dass sie in ihrer Rolle zumeist mit heimischen Tieren zu tun hatte, nur in einer nicht. Da lag plötzlich ein Schimpanse vor ihr, den sie behandeln sollte. Im Vorfeld machten sich die Schauspielerin und ihr Kollege bei der Trainerin des Affen schlau, ob sie im Umgang irgendetwas zu beachten hätten. Die Antwort fiel allerdings negativ aus.

Als der Dreh schließlich startete, bei dem Lohse das Tier behandeln sollte, guckte sie ihn an und da sprang er sie fast an. "Ja, man darf ihm nicht in die Augen gucken", erklärte sie das Verhalten des Affen.

Doch das war noch nicht alles. "Ich sollte ihn behandeln und dann habe ich ihn angefasst und dann ist er wieder auf mich zu", sagte die 41-Jährige. Erst daraufhin habe die Trainerin gesagt: "und nicht anfassen".

Eigentlich sollte Lohse das Tier "operieren", doch das habe nicht funktioniert, wie sie erklärte. Die Lösung: Die Schauspielerin und Schönemann sitzen hinter einer Scheibe und sagten: "Ich glaube, es geht ihm wieder gut."