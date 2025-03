Umfrage zeigt: Deutsche Singles sind unzufrieden mit ihrem Sex-Leben

Wer in einer festen Partnerschaft lebt, hat einer Umfrage zufolge häufiger Sex. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Trotz zahlreicher Dating-Apps und der wachsenden Akzeptanz für unkonventionelle Liebe sind die Singles in Deutschland (30 Prozent der Bevölkerung) sexuell unzufriedener als Menschen in einer Beziehungen (70 Prozent).

Wer einen festen Partner hat, gab in der Umfrage mehrheitlich (59 Prozent) an, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem eigenen Sexleben zu sein. Für Ungebundene traf dies hingegen nur in 33,5 Prozent der Fälle zu.

Entscheidend scheint hierbei vor allem die Häufigkeit des Verkehrs zu sein: 74 Prozent der Befragten in einer Beziehung gaben an, mehrmals im Monat Sex zu haben. Von den Singles können das nur 26 Prozent behaupten.

Das setzt besonders den ungebundenen Männern zu: 27 Prozent sind zufrieden mit ihrer Situation. Single-Frauen scheinen mit der Partnerlosigkeit besser klarzukommen (40 Prozent).