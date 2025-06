Lange Wartezeiten auf deutschen Pass: Darum ist in NRW-Kommunen Geduld gefragt

Alles in Kürze

In einigen nordrhein-westfälischen Kommunen brauch man Geduld, ehe man den Pass bekommt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die gestiegene Zahl an Einbürgerungsanträgen führt in manchen nordrhein-westfälischen Kommunen zu Wartezeiten.

In Bielefeld und Münster vergehen bis zu einer abschließenden Entscheidung etwa zwei Jahre, auch in Köln dauert das Verfahren bis zu 20 Monate, wie die Städte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

Das von der damaligen Ampel-Koalition beschlossene neue Staatsangehörigkeitsgesetz war am 27. Juni 2024 in Kraft getreten. Seitdem haben Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen bereits nach fünf statt acht Jahren Aufenthalt in Deutschland einen Anspruch auf Einbürgerung.

Auch die doppelte Staatsangehörigkeit ist nun zugelassen. Die sogenannte Turbo-Einbürgerung nach schon drei Jahren will die schwarz-rote Bundesregierung dagegen wieder abschaffen.

Die Reform hatte die Zahl der Einbürgerungen 2024 bundesweit auf den bisher höchsten Stand steigen lassen.