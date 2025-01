9500 Euro Strafe fürs Handanlegen? Neuer Gesetzesentwurf verbietet Masturbation!

Im US-Bundesstaat Mississippi würde ein Senator Masturbation bei Männern gern künftig verbieten lassen. (Symbolbild) © 123RF/PaylessImages

Der demokratische Senator Bradford Blackmon (34) reichte in dieser Woche im US-Bundestaat Mississippi den Gesetzentwurf mit dem Titel "Contraception Begins at Erection Act" (zu Deutsch: Empfängnisverhütung beginnt mit der Erektion) ein.

Wie Newsweek berichtete, wäre es demnach "illegal, genetisches Material ohne die Absicht der Befruchtung eines Embryos abzugeben" – also auch, wenn man bei sich selbst Hand anlegen würde.

"Es gibt in Mississippi und im ganzen Land männlich dominierte Gesetzgeber, die Gesetze erlassen, die einer Frau vorschreiben, was sie mit ihrem Körper tun kann und was nicht. (...) Wenn ein Gesetzesentwurf eingereicht wird, der regelt, was ein Mann in seinem eigenen Haus mit seinem eigenen Körper tun kann, sind die Leute plötzlich in Aufruhr", so der 34-Jährige.

Auch an Bußgelder wurde gedacht: Für das erste Vergehen sollte man umgerechnet rund 950 Euro zahlen, beim zweiten bereits etwa 4700 Euro, und beim dritten und jedem weiteren Verstoß würden ganze 9500 Euro fällig werden!