Vergebene fummelt hemmungslos mit Verführer: "Ich bin so nass"

Korfu (Griechenland) - Das Ende von " Temptation Island " rückt immer näher und Raffa (25) scheint in ihren letzten Momenten in der Villa noch mal aufs Ganze gehen zu wollen. Wird Verführer Marvin (30) jetzt schwach?

Raffa (25) hat bei Marvin (30) schon längst alle Hemmungen verloren. © Screenshot/RTL+

Raffa will mehr und das zeigt sie Marvin am laufenden Band.

"Also die körperlichen Grenzen setze auf jeden Fall hier ganz klar ich", resümiert der Stripper.

Und so scheint das geteilte Bett für Marvin in der Nacht zumindest mehr Fluch als Segen zu sein. Die "touchy" veranlagte Raffa will nämlich einfach nicht die Finger von ihrem Mann der Begierde lassen.

Am nächsten Morgen erzählt sie belustigt, wie Marvin sie abgewiesen hat. "Du bist nicht die Verführerin, du hast die Rollen vertauscht", macht Raffa ihn nach.

Wie sich Jeremy (26), ihr in der Männervilla sitzender Freund, dabei fühlen könnte, scheint für die 25-Jährige schon längst keine Rolle mehr zu spielen.

Immerhin reicht bereits ein bisschen Tätscheln und Rücken kraulen aus, um Raffa so richtig in Fahrt zu bringen. "Ich bin so nass", flüstert sie Marvin ins Ohr.

Der kann nur bestaunen, wie wenig es bei Raffa mittlerweile braucht, um derartige körperliche Reaktionen hervorzurufen.