Fünf Wochen, fünf Kilo, ein Erdbeben: Janin Ullmann gewährt Einblicke in Dreh von Temptation Island

Irgendwann hat sie sich dann aber doch daran erinnert, wie man sich in einem solchen Fall wohl am besten verhält.

Und der Start war durchaus holprig! "Ich bin in der ersten Nacht geweckt worden - von einem Erdbeben der Stärke 6,1", sagte die 43-Jährige. "Das ganze Haus hat gewackelt, das Bett hat gewackelt", so Ullmann weiter.

Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) moderierten die Sendung und wurden von Janin Ullmann zu Temptation Island VIP eingeladen. © Georg Wendt/dpa

Als würde ein Erdbeben dieser Stärke nicht reichen, lauerten in den nächsten Tagen noch weitere erschreckende Naturerscheinungen auf sie. "Es gab noch eine Tsunami-Warnung hinterher und zwei Tage später einen Sahara-Sandsturm", erzählte Ullmann. Starker Regen habe den Sand dann vom Himmel geholt und die ganze Insel rot gefärbt.

Was die Schauspielerin dann sagte, wird Temptation-Island-Fans einen wohligen Schauer über den Rücken jagen. "Ich dachte, wenn es so losgeht mit dem Dreh, was passiert dann erst mit den Paaren? Und auch da gab's stürmische Zeiten", deutete sie an.

Ihren Appetit hat sie trotz der harten Bedingungen nicht verloren, verriet die 43-Jährige. Fünf Kilo habe sie auf der Insel zugenommen.

"Tatsächlich saß ich gestern im Finale bei unserer Show und mein Kleid ist aufgeplatzt. Ich habe so viel Pita-Brot gegessen, dass mein Kleid aufgeplatzt ist", erzählte sie. Nun wird man Ullmann im Finale der Show wohl nur von vorne sehen.

Die sechste Staffel von Temptation Island VIP wird ab Herbst 2025 bei RTL+ ausgestrahlt. Genaue Sendetermine gibt es noch nicht.