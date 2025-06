Von Lola erwischt! "Temptation"-Kandidat taucht auf Dating-App auf

Kevin lässt sich auf die Anschuldigungen allerdings nicht ein. Seine trotzige Antwort lautet: "Haste, ja? Was weiß ich. Ich nutze diese Kacke gar nicht."

In diesem Moment platzt Lola der Kragen: "Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich habe dein Profil auf einer Dating-Plattform entdeckt. Wie kann sowas sein?"

Der 29-Jährige beteuert, dass trotz früher Fremdgeh-Aktionen, Danka die einzige Frau in seinem Leben sei.

Kevin (29), der mit seiner Freundin Danka (24) das Format frühzeitig aus eigenem Willen abbrach, wird von Moderation Lola Weippert (29) in geschlossener Runde in die Mangel genommen.

Erstmals gab es fünf Paare, die an dem Experiment Temptation Island teilgenommen haben. © Bildmontage: RTL

Nur wenige Momente davor erzählte Danka unter Tränen, wie sehr sie immer noch unter dem damaligen Vertrauensbruch von Kevin leidet. Auch, weil dieser stets Kontakt zu seiner Affäre zu pflegen scheint.

Somit konnte das Experiment "Temptation Island" die Ungereimtheiten zwischen dem Paar nicht lösen.

In der 13. Folge der RTL-Show bekommen Zuschauer nur die ersten Minuten des Wiedersehens präsentiert.

Auf das endgültige Finale müssen Fans noch eine Woche warten. Dass dieses es aber in sich haben wird, zeigt eine Vorschau: Demnach hat das Paar Raffaela (25) und Jeremy (26) nach beidseitigen Ausrutschern noch einiges an Klärungsbedarf. Auch zwischen Patrick (26) und Natalie (26) fliegen die Fetzen.

Zusätzlich wird am Ende auf eine so nicht erwartete Überraschung hingedeutet. Was es damit auf sich hat, gibt es nächste Woche Donnerstag (19.06) im Stream bei RTL+ zu sehen.