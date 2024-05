Vergebene rasten kurz vor "Temptation"-Ende richtig aus: "Ich grabb' Asses, ich fahr’ Motorboot!"

Ein bisschen tiefgründiger schürft derweilen Phil, dem Lauras (26) Aussage über seine Emotionslosigkeit noch schwer im Magen liegt. "Ich muss zusehen, dass ich nicht immer der Starke sein muss. Dass sie vielleicht auch mal meine Stütze sein will", so der Unternehmer.

"Ich weiß nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. In was für einer Welt hab ich gelebt - so redet man nicht über jemanden, den man liebt", fällt die 31-Jährige aus allen Wolken. Auch Josh in der anderen Villa reflektiert sein Verhalten gekonnt. "Ich bin tausendmal schlimmer. Ich grabb' an Asses, ich fahr’ Motorboot", stellt der Barbesitzer fest.

Das dürfte Vivi nicht gefallen: Sandra und Mou haben ein ganz besonderes Spiel erfunden. © Screenshot RTL

Wie bereits in den Nächten zuvor machen es sich Sandra und Mou statt in ihren Betten gemeinsam auf der Couch gemütlich.

Dort können sie ihrem selbsterfundenen Starr-Spiel frönen, das Vivi so gar nicht gefallen dürfte. "Den Abstand definiere nicht ich, den definiert er. Klar geht er damit auf Risiko, aber das ist ja nicht mein Bier. Ich mach’ meinen Job, ich muss mich nicht rechtfertigen", frohlockt die Würzburgerin.

Der Preis für die Verführerin des Jahres geht zu Recht an die 25-Jährige: Ihr gelingt es, dem betrunkenen Schulbegleiter ein Geständnis zu entlocken.

"Sie hat irgendwas auf Instagram gelikt, dann hab ich was geschrieben (...) Pfeife rauchen, machen, dies das. Ist über ein Jahr her", so Mou über seinen Seitensprung mit der ebenfalls in der Villa anwesenden Nastja. "Er hat ein gutes Herz, aber ist ein gebrochener Mann aufgrund seiner Vergangenheit. Er wünscht niemanden etwas Schlechtes", nimmt Sandra den 24-Jährigen in Schutz. Dieser wird bei seinem Wiedersehen mit Vivi so einiges zu klären haben.

"Ich muss mit ihr reden. Und dann gibt es einen Cut, ein neues Blatt, ich würde kämpfen wie ein Löwe", hofft Mou.