Wochenlanges Fremdgehen im TV: So reagiert ihr Freund beim Wiedersehen

Korfu (Griechenland) - Beim finalen Lagerfeuer von " Temptation Island " treffen Raffaela (25) und Jeremy (26) wieder aufeinander. Die Freude hält sich allerdings wie zu erwarten in Grenzen.

Alles in Kürze

Raffaela (25) scheint nicht damit gerechnet zu haben, dass sie ihren Freund mit dem Seitensprung verletzen könnte. © Screenshot/RTL+

Nach einer eisigen Begrüßung muss sich das Paar, das seit vier Jahren zusammen ist, gemeinsam die Szenen der vergangenen zwei Wochen zu Gemüte führen.

Dass Raffaelas fiese Aussagen über die Beziehung Jeremy durchaus getroffen haben, scheint die 25-Jährige zu überraschen: "Ich wollte dich nicht verletzten, das war nicht meine Absicht. (...) Aber wenigstens hab' ich nicht gelogen."

Ihre Erklärung für ihre Fremd-Flirts und den Seitensprung mit Verführer Marvin (30): "Ich hatte nicht den Eindruck, dass Jeremy mich überhaupt vermisst. Das hat mich total verunsichert." Und so habe sie in den zwei Wochen in der Villa den Kopf einfach ausgeschaltet und nur "aus dem Bauch heraus" gehandelt.

Dennoch versichert Raffaela, sich keinesfalls in Marvin verguckt zu haben: "Man verliebt sich nicht in Typen wie Marvin. Das ist jemand, mit dem hat man was Körperliches, den nimmt man nicht mit nach Hause."

Harte Worte - die auch Jeremy sauer aufstoßen. "Hörst du dir eigentlich zu, wie du über Menschen sprichst?!", ergreift er ausgerechnet für den Mann Partei, mit dem seine Freundin ihn betrogen hat. Stark!