Vergebener bespuckt Frauen, denkt er ist unbeobachtet: "Keine Kameras, keine Beweise"

Kreta (Griechenland) - In der sechsten Folge " Temptation Island VIP " erweist sich der altbekannte Reality-Spruch wohl doch als wahr: Die Masken fallen! Zumindest bei Aleks Petrovic (34), der mal wieder jegliche Grenzen überschreitet.

In der neuen Folge legt Aleks (34, 2.v.l.) ein unterirdisches Verhalten an den Tag. © RTL

Aleks ist tierisch genervt von der in seinen Augen mangelnden Dankbarkeit und Demut seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25). "Die geht mir voll auf den Sack, Alter! Sie ist verwöhnt, sie ist abgehoben, sie schätzt es nicht mehr, deshalb will sie mehr, mehr, mehr!", redet er sich in Rage.

Insbesondere Vanessas Aussage, sie habe oft keine Lust auf Sex mit Aleks, regt ihn auf: "Anscheinend bin ich nur der Schw***, der zahlt, aber nicht kriegt! (...) Die hat Probleme, die braucht Hilfe." Aber keine Sorge, es kommt noch viel schlimmer.

"Geh auf die Knie", befiehlt Marwin Klute (28) den Verführerinnen beim Sekt-Spritzen bei einer Bootsparty. Aleks setzt noch einen drauf und spuckt ihnen den Sekt ins Gesicht. Ihre geschockten und wütenden Reaktionen nimmt er nicht ernst: "Ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen, das ist euer Job! (...) Mach' doch keinen Stress!"

Doch auch dieses respektlose Verhalten ist noch nicht genug, das Niveau sinkt weiter: Als die Kameras nach der Party aus sind und nur noch die Mikrofone mitlaufen, fühlt sich Aleks wohl unbeobachtet. Man hört, wie er einen griechischen Angler anspricht und ihm sagt: "Meine Frau... kein Sex. Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische. (...) Zum Glück sind keine Kameras da. Keine Kameras, keine Beweise."

Selbst Wladi (28) ist angewidert von Aleks' Aussagen und versucht ihn zu stoppen, doch der sturzbetrunkene 34-Jährige macht unbeirrt weiter: "Ich bin nicht verlobt, sie trägt einen Ring, nicht ich."