Vergebener bespuckt Frauen, denkt er ist unbeobachtet: "Keine Kameras, keine Beweise"
Kreta (Griechenland) - In der sechsten Folge "Temptation Island VIP" erweist sich der altbekannte Reality-Spruch wohl doch als wahr: Die Masken fallen! Zumindest bei Aleks Petrovic (34), der mal wieder jegliche Grenzen überschreitet.
Aleks ist tierisch genervt von der in seinen Augen mangelnden Dankbarkeit und Demut seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25). "Die geht mir voll auf den Sack, Alter! Sie ist verwöhnt, sie ist abgehoben, sie schätzt es nicht mehr, deshalb will sie mehr, mehr, mehr!", redet er sich in Rage.
Insbesondere Vanessas Aussage, sie habe oft keine Lust auf Sex mit Aleks, regt ihn auf: "Anscheinend bin ich nur der Schw***, der zahlt, aber nicht kriegt! (...) Die hat Probleme, die braucht Hilfe." Aber keine Sorge, es kommt noch viel schlimmer.
"Geh auf die Knie", befiehlt Marwin Klute (28) den Verführerinnen beim Sekt-Spritzen bei einer Bootsparty. Aleks setzt noch einen drauf und spuckt ihnen den Sekt ins Gesicht. Ihre geschockten und wütenden Reaktionen nimmt er nicht ernst: "Ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen, das ist euer Job! (...) Mach' doch keinen Stress!"
Doch auch dieses respektlose Verhalten ist noch nicht genug, das Niveau sinkt weiter: Als die Kameras nach der Party aus sind und nur noch die Mikrofone mitlaufen, fühlt sich Aleks wohl unbeobachtet. Man hört, wie er einen griechischen Angler anspricht und ihm sagt: "Meine Frau... kein Sex. Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische. (...) Zum Glück sind keine Kameras da. Keine Kameras, keine Beweise."
Selbst Wladi (28) ist angewidert von Aleks' Aussagen und versucht ihn zu stoppen, doch der sturzbetrunkene 34-Jährige macht unbeirrt weiter: "Ich bin nicht verlobt, sie trägt einen Ring, nicht ich."
Temptation Island VIP: An diesen Aussagen wird Marwin zu knabbern haben
Bei Melissa (28) und Marwin steht unterdessen vor allem das OnlyFans-Thema im Fokus. Seine Abneigung gegenüber ihrer Haupteinnahmequelle kann die Blondine nicht wirklich nachvollziehen.
"Ich mach’ damit gutes Geld, Marwin soll sich mal nicht beschweren, weil er lebt auch von dem Geld", erzählt sie den Verführern von dem teuren luxuriösen Lifestyle. "Ich zahl' auch oft. Würde ich nicht so viel Geld verdienen, könnten wir uns das nie alles leisten. Er verdient halt nicht mal ansatzweise so viel Geld wie ich."
Obwohl die Offenlegung dieser privaten Details bei ihrem Freund vermutlich keine Freude auslösen wird, schießt sie gnadenlos weiter gegen ihn: "Du meckerst darüber und nutzt das dann aber aus."
Streaming-Hinweis: Neue Folgen "Temptation Island VIP" werden immer montags bei RTL+ veröffentlicht. Insgesamt sind 14 Folgen geplant.
Titelfoto: Montage RTL