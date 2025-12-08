Verliebt sich vergebene TV-Blondine vor Augen ihres Freundes neu? "Dann bin ich gefi***"

Kreta (Griechenland) - Je mehr sich die Paare bei " Temptation Island VIP " voneinander entfernen, desto größer wird die Nähe zu den Verführern und Verführerinnen. Das zeigt sich auch in Folge 10.

Kevin (32) und Melissa (28) verstehen sich immer besser. © RTL+

Vor allem zwischen Melissa (28) und Kevin (32) knistert es weiterhin. So öffnet sich die 28-Jährige immer mehr, teilt mit ihm sogar private Details über den Schlaganfall ihres Vaters.

"Wären wir bei 'Are You The One', wären wir auf jeden Fall ein Perfect Match", schwärmt Kevin. Er sei sich sicher, dass die beiden so gut zueinander passen, dass zwischen ihnen eine Beziehung "für immer" möglich wäre.

Kevin hin oder her, Melissa scheint inzwischen schon innerlich mit ihrem Partner Marwin (28) abgeschlossen zu haben: "Eigentlich weiß ich, was ich machen muss."

Das hat sie mit ihrem Freund gemeinsam, dem die Lagerfeuer-Bilder nicht aus dem Kopf gehen wollen. "Wie erklär’ ich das meiner Familie?", ärgert er sich über Melissas Taten und Worte. "Ganz Deutschland sieht das. Voll peinlich!"

Das Szenario, bei dem Melissa sich beim finalen Lagerfeuer von ihm trennt und stattdessen mit Kevin eine Beziehung eingeht, wird in seinen Augen immer realistischer: "Dann bin ich gefi***, gefi***er und noch gefi***er. Und dann hab ich wirklich alles verloren."