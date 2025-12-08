Verliebt sich vergebene TV-Blondine vor Augen ihres Freundes neu? "Dann bin ich gefi***"
Kreta (Griechenland) - Je mehr sich die Paare bei "Temptation Island VIP" voneinander entfernen, desto größer wird die Nähe zu den Verführern und Verführerinnen. Das zeigt sich auch in Folge 10.
Vor allem zwischen Melissa (28) und Kevin (32) knistert es weiterhin. So öffnet sich die 28-Jährige immer mehr, teilt mit ihm sogar private Details über den Schlaganfall ihres Vaters.
"Wären wir bei 'Are You The One', wären wir auf jeden Fall ein Perfect Match", schwärmt Kevin. Er sei sich sicher, dass die beiden so gut zueinander passen, dass zwischen ihnen eine Beziehung "für immer" möglich wäre.
Kevin hin oder her, Melissa scheint inzwischen schon innerlich mit ihrem Partner Marwin (28) abgeschlossen zu haben: "Eigentlich weiß ich, was ich machen muss."
Das hat sie mit ihrem Freund gemeinsam, dem die Lagerfeuer-Bilder nicht aus dem Kopf gehen wollen. "Wie erklär’ ich das meiner Familie?", ärgert er sich über Melissas Taten und Worte. "Ganz Deutschland sieht das. Voll peinlich!"
Das Szenario, bei dem Melissa sich beim finalen Lagerfeuer von ihm trennt und stattdessen mit Kevin eine Beziehung eingeht, wird in seinen Augen immer realistischer: "Dann bin ich gefi***, gefi***er und noch gefi***er. Und dann hab ich wirklich alles verloren."
Temptation Island VIP: Verlieben sich die Vergebenen neu?
Auch Brenda (22) und Laurenz (24) schaukeln sich nach den gesehenen Bildern in bester "Temptation"-Manier gegenseitig hoch - und stürzen sich dabei in die Arme der Verführer.
Nachdem Laurenz plötzlich das Interesse an Elena (25) verloren hat, wendet er sich nun "seiner größten Verführung" Denise (25) zu.
Die Blondine ist von der neu gewonnenen Aufmerksamkeit sichtlich überrumpelt, scheint sie aber durchaus zu genießen: "So ein Blick, da könnte man vielleicht schmelzen. (...) Ich hatte echt schon ein bisschen Bauchkribbeln grade, scheinbar liegt da was in der Luft."
Doch auch Brenda bleibt natürlich nicht untätig, versteht sich auffallend gut mit Musti (27) - und zwar so gut, dass nach einer intimen Kuschel-Aktion im Pool sogar das Temptation Light anspringt! Selbst Vanessa (25), die ja aus eigener Erfahrung weiß, wie man sich in einen vergebenen Mann verliebt, beobachtet die Vorgänge mit Adleraugen: "Ich bin echt schockiert. Für mich ist das total komisch zu sehen, wenn Brenda plötzlich im Flirt-Modus ist."
Streaming-Hinweis: Neue Folgen "Temptation Island VIP" werden immer montags bei RTL+ veröffentlicht. Insgesamt sind 14 Folgen geplant.
