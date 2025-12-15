Das gab's bei "Temptation Island VIP" noch nie! "Was für eine kranke Schei*e hier?"

Kreta (Griechenland) - Kurz vor dem finalen Lagerfeuer liegen die Nerven bei " Temptation Island VIP " blank. Besonders einer wird in Folge 11 mit seinem eigenen Verhalten konfrontiert - und zwar von niemand Geringerem als einer Frau aus der Nachbarvilla!

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Temptation Island VIP" gibt es ein gemischtes Lagerfeuer. © Screenshot/RTL+

"Heute ist ein ganz, ganz wichtiger Tag", reflektiert Aleks (34) noch vor dem nächsten Lagerfeuer. Mit dieser Aussage soll er tatsächlich mal ins Schwarze treffen.

Doch anstatt in seiner Verlobten Vanessa (25) weiter den Sündenbock suchen zu können, werde ihm das erste Mal die selbst auferlegte Opferrolle ausgetrieben und die harten Tatsachen auf den Tisch gelegt. Und das von niemand Geringerem als Brenda (22).

"Was ist das für eine kranke Schei*e hier?", staunt Brenda, als sich plötzlich Aleks und Marwin (28) zu ihr und Chiara (28) gesellen. Es ist das erste gemischte Lagerfeuer, was es jemals bei "Temptation Island" gab, und das hat es in sich.

Gewohnt beratungsresistent kann Aleks gar nicht verstehen, warum Vanessa diejenige sein sollte, die an der Beziehung zweifelt. "Nach drei Jahren spuckt die auf mich und lacht mich mit Verführern aus, die dafür da sind, sie zu manipulieren", redet er sich noch in Rage.

Nur Momente später bricht seine ganze Möchtegern-mitleiderregende Fassade zusammen, als Brenda ihm von dem vermeintlichen Off-Cam-Moment erzählt, den nicht nur Vanessa in vollem Umfang zu Gesicht bekommen hat.

Tage zuvor berichtete Aleks einem Angler unter anderem: "Meine Frau... kein Sex. Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische."