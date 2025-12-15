Das gab's bei "Temptation Island VIP" noch nie! "Was für eine kranke Schei*e hier?"
Kreta (Griechenland) - Kurz vor dem finalen Lagerfeuer liegen die Nerven bei "Temptation Island VIP" blank. Besonders einer wird in Folge 11 mit seinem eigenen Verhalten konfrontiert - und zwar von niemand Geringerem als einer Frau aus der Nachbarvilla!
"Heute ist ein ganz, ganz wichtiger Tag", reflektiert Aleks (34) noch vor dem nächsten Lagerfeuer. Mit dieser Aussage soll er tatsächlich mal ins Schwarze treffen.
Doch anstatt in seiner Verlobten Vanessa (25) weiter den Sündenbock suchen zu können, werde ihm das erste Mal die selbst auferlegte Opferrolle ausgetrieben und die harten Tatsachen auf den Tisch gelegt. Und das von niemand Geringerem als Brenda (22).
"Was ist das für eine kranke Schei*e hier?", staunt Brenda, als sich plötzlich Aleks und Marwin (28) zu ihr und Chiara (28) gesellen. Es ist das erste gemischte Lagerfeuer, was es jemals bei "Temptation Island" gab, und das hat es in sich.
Gewohnt beratungsresistent kann Aleks gar nicht verstehen, warum Vanessa diejenige sein sollte, die an der Beziehung zweifelt. "Nach drei Jahren spuckt die auf mich und lacht mich mit Verführern aus, die dafür da sind, sie zu manipulieren", redet er sich noch in Rage.
Nur Momente später bricht seine ganze Möchtegern-mitleiderregende Fassade zusammen, als Brenda ihm von dem vermeintlichen Off-Cam-Moment erzählt, den nicht nur Vanessa in vollem Umfang zu Gesicht bekommen hat.
Tage zuvor berichtete Aleks einem Angler unter anderem: "Meine Frau... kein Sex. Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische."
Aleks bei "Temptation Island VIP" fassungslos: "Ich bin immer das Opfer, Alter"
"Hab' ich gesagt, steh' ich zu, war ein Witz unter Männern. Ich wusste nicht, dass die Kamera draufhält", versucht Aleks, seine Taten noch zu relativieren.
Aber nicht mit Brenda, die ihn immer weiter mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Bis Aleks genau das macht, was man bereits in zehn Folgen zur Genüge gesehen hat. Er dreht den Spieß um.
"Ich bin immer das Opfer, Alter, ich schwör'. Ich bin der Trottel, macht mich zum Idioten", immerhin war es ja nur ein Witz, wie kann man da bloß so drauf rumhacken.
Außerdem liegt das Problem ja auch ganz woanders: "Ich bin verzweifelt, weil wir seit sieben, acht Monaten keinen Sex haben", jammert Aleks weiter.
Brenda bringt es auf den Punkt: "Frag dich doch mal, warum."
Dass wahrhafte Selbstreflexion eine Gabe ist, die nicht jeder besitzt - und erst recht nicht Mister "meine Frau braucht Führung" -, zeigt er bei dem Lagerfeuer mit Bravour.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+