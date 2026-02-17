Versprechen eingelöst: Ikkimel zeigt heiße Pics auf Erotikplattform

Berlin - Vor wenigen Wochen hatte Ikkimel (28) ihren Fans exklusive Inhalte auf der Erotikplattform OnlyFans angekündigt. Jetzt hat sie ihr Versprechen eingelöst.

Die 28-jährige Rapperin Ikkimel ist jetzt auch auf der Erotikplattform "Maloum" für ihre Fans präsent. © Philipp von Ditfurth/dpa

Ihre Songs wie "Who's dat" oder "Böser Junge" werden millionenfach gestreamt. Trotzdem findet sie es eine gute Idee, auch mit Erotikbildern Geld zu verdienen.

So kündigte sie zu ihrem Album-Release an, einen OnlyFans-Account zu starten, falls es die Charts erreicht – was ihr natürlich gelungen ist.

Also offenbarte die Rapperin in ihrer Instagram-Story, dass ihr Profil mit exklusivem Content nun online ist. Dabei fiel die Wahl jedoch auf Maloum, einen Konkurrenten von OnlyFans.

Abonnenten können die exklusiven Inhalte dort für 20,54 Euro im Monat ansehen.

Aus politischen Gründen habe sie sich gegen OnlyFans entschieden, da sie den Hauptanteilseigner der Plattform nicht unterstützen wolle.