01.08.2024 15:51 2.705 Verstörende Vorfälle in Dresdner Öffis: Mann spielt mehrfach an Penis herum

Von Alexander Steiger

Dresden - Entblößer in Dresden unterwegs! Am gestrigen Mittwochmorgen sind zwei Frauen (28, 31) in Straßenbahnen sexuell belästigt worden. Am Mittwochmorgen ist eine 28-Jährige in der Linie 7 von einem Entblößer belästigt worden. (Symbolfotos) © Montage: Steffen Füssel, 123RF/henadzipechan Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine 31-Jährige bei ihrer Fahrt mit der Linie 6 auf Höhe der Löbtauer Straße einen Mann, der an seinem unbedeckten Geschlechtsteil manipulierte. Der Frau verließ die Bahn an der Haltestelle "Tharandter Straße" und informierte die Beamten. Hinweisen zufolge hatte der bislang Unbekannte bereits in einem Bus der Linie 61 zwischen den Haltestellen "Grundstraße" und "Schillerplatz" an seinem Penis hantiert. Dresden Crime Wahlkampf-Auftakt in Dresden: Elblandrevolte bedroht Politiker und zerstört Plakate Ähnliches ereignete sich ebenfalls in den Morgenstunden zwischen 6.40 Uhr und 7.45 Uhr auf der Linie 7. Nahe der Haltestelle "Karl-Marx-Straße" fiel einer 28-Jährigen ein Mann auf, der sein Glied in der Hand hielt. Der Exhibitionist verließ an der Haltestelle "Moritzburger Weg" die Straßenbahn. Auch in diesem verstörenden Fall informierte die Betroffene die Polizei. Diese prüft nun mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, 123RF/henadzipechan