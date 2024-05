Vibrator-Skandal am Frauentag: Kein Höhepunkt für die Polizei!

Die romantische Komödie "In guten Händen" aus dem Jahr 2011 spielt im viktorianischen England. In dem Streifen führen Ärzte ihre Patientinnen als Heilmethode für Hysterie per Hand zu Orgasmen. Sex wurde zu der Zeit als reine Penetration definiert, und die Mediziner nahmen an, dass Frauen gar keine sexuelle Lust verspüren können.

Da die behandelnden Ärzte bald unter Handkrämpfen durch den Andrang der Patientinnen litten, erfanden sie den ersten Vibrator, der aussah wie ein Staubwedel.

Bei dem Film handelt es sich zum Teil um eine wahre Geschichte, die kurz vor der Einführung des Wahlrechts der Frauen spielt. Damit ist auch die weibliche Selbstbestimmung ein wiederkehrendes Thema des Streifens - sowohl politisch als auch sexuell.

Doch ihn deshalb unangekündigt am Frauentag in einem Polizeirevier laufen zu lassen? Das war kein Höhepunkt für die Polizei Stendal.