Kundinnen mit Schere bedroht: Polizei bringt flüchtigen Supermarkträuber hinter Gitter

Intensive Ermittlungen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld setzen dem Treiben des jungen Mannes ein Ende. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Intensive Ermittlungen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld führten zur Identifizierung des mutmaßlichen Täters", sagte Sprecherin Yasmin Saur. So sei es gelungen, den Verdächtigen am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Dr.-Krause-Straße in Köthen zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Auf der Wache habe sich dann die Annahme der Ermittler bestätigt, dass es sich bei der festgenommenen Person um den Täter aus dem Supermarkt handelt.

Nach der Vorlage der Ermittlungsakten erließ die zuständige Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am heutigen Freitag nun einen Haftantrag gegen den 17-jährigen Syrer.