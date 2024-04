Ehemann erwischt Politikerin im Bett mit Mönch - "Wir wollten nur reden"

Bangkok - Dieser Sexskandal beschäftigt Thailand: Die Politikerin Prapaporn Choeiwadkoh (45) wurde von ihrem Ehemann (64) in flagranti beim Seitensprung mit einem buddhistischen Mönch ertappt.

Immer wieder sei sie für Stunden zum "Beten" in die Mönchskabine gegangen, berichtet er. "Da wurde ich misstrauisch."

Später offenbarte der Betrogene gegenüber thailändischen Medien, dass seine Frau erst vor wenigen Monaten den Mönch "aus Mitleid" ins Haus geholt habe. "Prapaporn war schon immer sehr religiös. Wir haben uns sogar im örtlichen Tempel kennengelernt. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass sie mehr Zeit mit dem jungen Mönch verbringt", musste sich der Mann inzwischen eingestehen.

Das Video zeigt, wie der 64-Jährige ins Schlafzimmer stürmt, seiner ertappten Ehefrau - sie ist nackt - die Decke wegzieht und sie zur Rede stellen will. Der - ebenfalls - nackte Mönch kommt zum Vorschein. "Seid ihr sehr glücklich?", will der gehörnte Ehemann von den beiden wissen.

Prapaporn Choeiwadkoh (45) von der Demokratischen Partei steht im Mittelpunkt des Skandals. © Montage: X/@Unrulycat2511

Nun kennt der vermögende Immobilien-Entwickler die Wahrheit. In der Nacht habe er sich ins Auto gesetzt und sei innerhalb von fünfeinhalb Stunden von Bangkok nach Sukhothai gefahren. Im gemeinsamen Haus habe er die beiden dann auf frischer Tat ertappt.

"Ich war so wütend, als ich sie zusammen fand, ich fühle mich so betrogen. Ich hatte ihr Gold gegeben und auch viele Geschenke gemacht", klagt der Ehemann an. Für ihn steht fest: "Der Mönch hat meine Frau verführt."

Auch Prapaporn Choeiwadkoh wandte sich inzwischen an die Öffentlichkeit. Die ehemalige Abgeordnete der Demokratischen Partei beteuerte gegenüber thailändischen Medien, dass eigentlich alles ganz anderes sei. Sie sagt: "Wir hatten kein Sex!"

"Es ist nichts passiert, es ist nicht so, wie es auf dem Video aussieht", führt sie an. "Er hatte ein paar Probleme, also haben wir nur miteinander geredet, und dann gingen wir eben duschen."

Der Mönch soll inzwischen untergetaucht sein und sich aus seiner Gemeinschaft zurückgezogen haben. In Thailand wird erwartet, dass buddhistische Mönche ein Leben in Bescheidenheit und Enthaltsamkeit führen, um für die Gläubigen ein Vorbild zu sein. Sie halten sich für gewöhnlich nicht allein mit Frauen auf.