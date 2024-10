"Voll geil": Georgina Fleur zeigt neue Oberweite, dann wird's plötzlich schmerzhaft

"Ich kann's kaum erwarten", erklärt Georgina im ersten ihrer zwei Beiträge zum Pflaster-Thema. "Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie die Narben untendrunter aussehen."

Drei Wochen ist es mittlerweile her, dass sich die Wahl-Dubaierin einer Brustvergrößerung unterzogen hat und am heutigen Mittwoch stand ein ganz großer Moment im Kalender der rothaarigen TV-Schönheit: Sie durfte die Pflaster, welche die OP-Narben unter ihren Brüsten schützten, entfernen.

Die 464.000 Follower der 34-Jährige haben an diesem Morgen beim Blick auf ihren Instagram -Feed wohl große Augen gemacht, denn Georgina zog kurzerhand obenrum blank.

Die Legenden-Dschungelkönigin legte sich vor drei Wochen bei einem Beauty-Doc unters Messer. © Felix Hörhager/dpa

"Wie krass ist bitte diese Narbe", freut sich Georgina. "Man sieht einfach gar nix. Voll gut verheilt!" Tatsächlich ist die Wunde nur wenige Zentimeter lang und nur noch ein wenig gerötet. Dank der gewählten Stelle wird die Narbe in Zukunft fast unsichtbar sein.

Glücklich bedankt sich die 34-Jährige deswegen bei ihrem Schönheitschirurgen und der Klinik, in welcher der Eingriff vor drei Wochen stattfand.

Noch muss Georgina einen speziellen BH tragen, damit alles gut verheilt, doch der muss erst einmal warten. Die Legenden-Dschungelqueen will zunächst noch an den Strand in ihrer Wahlheimat Dubai. Seit fünf Wochen warte sie schon auf den Moment, endlich wieder im Meer baden zu können. Sie hätte sogar schon regelrechte Entzugserscheinungen.

Vorher enthüllt sie aber in einem zweiten Instagram-Video die Narbe unter ihrer linken Brust. "Auch super geworden", sagt der TV-Star zufrieden. "Kann sich sehen lassen." Einzig die alte Narbe, die bei ihrem ersten Beauty-Eingriff vor 15 Jahren entstand und jetzt etwas über der neuen Wunde prangt, fällt ihr auf.

Mit der Nachbereitung ihrer Brust-OP scheint die Rothaarige allerdings nicht vollständig vertraut zu sein, da sie im Clip ihre Follower fragt: "Was muss man jetzt eigentlich machen danach - desinfizieren?"

Bevor sie die Tipps ihrer Zuschauer umsetzen kann, sieht man die 34-Jährige in ihrer Insta-Story erst einmal ins kühle Nass vor ihrer Haustür springen. Stolz präsentiert sie dabei in einem knappen Bikini ihre neue Oberweite.

Und sie hat recht: Kann sich wirklich sehen lassen!