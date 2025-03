Georgina Fleur hat Angst vor "The 50"-Ausstrahlung: "Ihr werdet nicht glauben, was da passiert ist"

Dubai - Ab dem 24. März läuft die neue Staffel von " The 50 " auf Prime Video. Mit dabei ist auch Skandalnudel Georgina Fleur (34). Die hat sich kurz vor der Ausstrahlung den Trailer des TV-Formats angesehen und ist gar nicht begeistert.

Georgina Fleur (34) wird ab dem 24. März bei "The 50" zu sehen sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/georginafleur.tv (2)

Zwar kommt der "The 50"-Trailer erst am Montag online, doch die Dubai-Auswanderin konnte diesen bereits vor der Veröffentlichung ansehen und ist zutiefst schockiert.

"Ich kann das alles gar nicht fassen, was da reingeschnitten wurde, was da alles passiert ist. Diese Sendung ist im August gedreht worden. Was dort alles passiert ist, musste ich die ganze Zeit für mich behalten und jetzt wurde alles im Trailer gedroppt", echauffiert sich Georgina auf Instagram.

Zudem habe sie extreme Angst vor der Ausstrahlung: "Ich habe einfach so Schiss davor, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil das total eskaliert ist. Ihr werdet nicht glauben, was da passiert ist."

Auf welche Szenen sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin bezieht, behält sie allerdings für sich. Gut möglich, dass Georgina die Eskalation mit ihrem ehemaligen Kumpel Sam Dylan (34) meint.

Wie die Bild im September 2024 berichtete, sei die "Dschungelkönigin der Legenden" aus der laufenden Produktion geschmissen worden.