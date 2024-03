Vorm Dresdner Bürgeramt: Skoda-Opa schrammt Audi und rastet völlig aus

Dresden - Parkplätze sind in Dresden knapp und nicht leicht zu finden. Aber die Lücke, die Eberhard E. (78) vorm Bürgeramt in der Altstadt entdeckte, war so eng, dass der Senior ein anderes Auto schrammte. Nicht schön. Vorm Amtsrichter landete er allerdings vor allem, weil er hernach auch noch pöbelte!