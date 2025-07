Monatelanger Prozess: Hat Angeklagter Corona-Hilfe für Vulkanasche kassiert?

Ob das auch bei Dirk W. (49) so ist, muss das Dresdner Amtsgericht derzeit entscheiden und bearbeitete am Donnerstag über Stunden hinweg Beweise für dessen Unschuld, die dann doch keine waren.

So erbat er sich in der Verhandlung mehrere Stunden, um auf seinem Rechner die Geschäftsunterlagen zu finden. Am Nachmittag präsentierte er sein angebliches Geschäftskonto. Dieses sollte seine Fixausgaben, für die er hätte Corona-Hilfen beantragen dürfen, belegen. Doch gab es da nur eine Überweisung (2,99 Euro an Apple): "für meine geschäftliche Cloud".

Das Gericht hatte Zweifel: Hatte Dirk W. behauptet, es wäre ein reines Firmenkonto, fanden sich dort sehr viele Einkäufe bei Lidl und Überweisungen an Frau und Kinder.

Der Prozess wird fortgesetzt: Bis dahin werden nun noch ein USB-Stick und eine Festplatte ausgewertet. Dirk W. ist überzeugt, dort den Nachweis für sein Unternehmertum zu finden.