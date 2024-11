Was dieses Paar im Zelt treibt, ist nicht jugendfrei

So schön die Kulisse auch ist: Sex am Strand ist in New South Wales in Australien verboten. (Symbolbild) © 123RF/artistrobd

Ein Zelt steht am Strand in der australischen Küstenstadt Byron Bay. Darin zu sehen: Zwei Schatten, die verdächtige Bewegungen vollziehen.

Wer sich genau im Zelt befindet, ist nicht bekannt. Lediglich die Silhouetten der beiden Personen sind zu erkennen.

Den Umrissen nach zu urteilen, wird schnell klar, was dort wirklich vor sich geht. Das unbekannte Paar hat allem Anschein nach gerade Geschlechtsverkehr in aller Öffentlichkeit - und wird dabei auch noch gefilmt.

Das pikante Video wurde vor wenigen Tagen auf der Instagram-Seite mit dem Namen "Lords of Byron Bay" veröffentlicht und passend dazu mit dem Song "I'm Gonna Love You Just a Little More Baby" von Barry White unterlegt. "Zelte am Strand", lautete die Bildunterschrift.

Die Instagram-Nutzer amüsierten sich sehr über den erregenden Clip. Während eine Person den Akt in der Öffentlichkeit ziemlich "peinlich" fand, vermutete einer: "Ich wette, da drin sind es eine Million Grad."